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Çiğli’de Engellilere Yemekli Eğlence

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Çiğli’de Engellilere Yemekli Eğlence
Çiğli Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler ve aileleri için eğlence programı düzenlendi.

Çiğli Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler ve aileleri için eğlence programı düzenlendi. Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Çiğli Belediyesi Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çiğli'de yaşayan tüm engelli vatandaşlar ve aileleri için yemekli eğlence düzenledi. Programa engelliler ve ailelerinin yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan, CHP İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu ve CHP Çiğli ilçe yöneticileri, Çiğli Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Taner Cömert, Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneği Başkanı Mehmet Aslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar ile muhtarlar katıldı.

Engelliler günü eğlencesi birçok yerel sanatçının katıldığı müzik ziyafetiyle başladı. ZİÇEV öğrencileri davul konseriyle salondan büyük alkış alırken, okunan şiirler de geceye damga vurdu. Daha sonra türküler ve şarkılar eşliğinde pistte eğlenen vatandaşlara, Başkan Arslan ve meclis üyeleri de eşlik ettiler.

Engelliler gecesinde yaptığı konuşmada engellileri sosyal yaşama dahil edebilmenin önemine dikkat çeken Başkan Hasan Arslan, "Bugün, toplumumuzun önemli bir parçası olan engellilerimiz için bir farkındalık günüdür. Biz engellimizi engelli gibi görmüyoruz. Asıl onlara engelsiz bir yaşam sunamayan zihniyeti engelli buluyoruz. Zihinlerdeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Engellilerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Birlikte yaşıyoruz ve engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz her zaman onların yanındayız. Sosyal demokrat kimliğimizin bir yansıması olan sosyal projeleri engellilerimize yönelik olarak da destekliyoruz" dedi.

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