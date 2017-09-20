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Çiğli’de Gaziler Günü Etkinliği

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Çiğli’de Gaziler Günü Etkinliği
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan gaziler ve aileleriyle düzenlenen gecede bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan gaziler ve aileleriyle düzenlenen gecede bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan tarafından bir gece düzenlendi. Gaziler ve ailelerinin yoğun katılımının olduğu gecede Başkan Hasan Arslan, bir konuşma yaptı. Aslan, yaptığı konuşmada vatan uğruna canını feda etmeye hazır gazileri asla unutmamak gerektiğini belirterek, "Gazilerimiz bizim canımız ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Sizin sorunlarınıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buradan başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi şükran ve saygıyla anıyor, vatan için canını feda etmeye hazır tüm gazilerimizi de buradan saygıyla selamlıyor, minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Gecede konuşan Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak ise kahraman gazileri saygıyla selamladığını belirterek, "Bu akşam gazilerimizle bir arada olmaktan onur duyduk. Belediye Başkanımız Hasan Arslan'a böyle bir gece düzenlediği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle olmaktan onur duyuyoruz. Bu toprakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Geceye ayrıca, CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, Karşıyaka Gaziler Derneği Başkan yardımcısı Zülfü Şengezer, muhtarlar, gaziler ve aileleri katıldı.

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