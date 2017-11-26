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Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Arzu Ç.'nin evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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