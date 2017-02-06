Çıkrıkçı’da Birlik Ve Beraberlik Günü

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Çıkrıkçı Mahallesi gençlerinin Şehitlerimiz adına düzenlediği lokma hayrına katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Çıkrıkçı Mahallesi gençlerinin Şehitlerimiz adına düzenlediği lokma hayrına katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hafta sonu programı içerisinde Çıkrıkçı Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Başkan Şirin ilk olarak "Gün birlik günüdür" sloganıyla mahalleli gençlerin şehitler için düzenlediği lokma hayrı ve mevlid-i şerife katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mümin Yürek ve nikah memuru Ali Akça'nın da eşlik ettiği lokma hayrında, Şehit Piyade Çavuş Tolga Artuğ'un babası Ercan Artuğ, Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin'in kardeşleri, Türkiye Muharip Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi adına Ahmet İlter ile şube üyeleri de yer aldı. Lokma hayrının Allah katında kabulünü dileyen Başkan Şirin, milli ve manevi değerlere sahip çıkan Çıkrıkçı gençlerini kutladı. Başkan Şirin, "Aziz Şehitlerimiz'in ruhu şad, mekanları cennet olsun. Arkalarında Çıkrıkçılı gibi bayrağı devralan nice gençlerimiz var. Allah hayırlarını kabul etsin, hepsine sağlık, huzur ve mutluluk versin" dedi. Davetlerine katılan Başkan Şirin'e teşekkür eden gençler de bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

Çıkrıkçı Mahallesi halkıyla sohbet eden Başkan Şirin, ev davetlerini kırmayarak mahalle sakini kadınları ziyaret etti. Başkan Şirin'in ziyaretinden memnuniyet duyan kadınlar, Turgutlu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında kendisinden bilgi aldı. Kendilerini ağırlayan hemşerilerine teşekkür ederek başta Çıkrıkçı olmak üzere ilçe genelinde gerçekleştirdikleri hizmetlerden söz eden Başkan Şirin, "Yakın zamanda hem girişteki menfezi genişletmiş hem de düğün salonunun bahçe düzenlemesini tamamlamıştık. Şimdi de Manisa Büyükşehir Belediyemiz'in desteği ile civar mahallelere ulaşımı sağlayan köprüyü yenileyeceğiz. İnşallah sizlerin evi olan mahallemizde hiçbir sorun kalmayacak" dedi. Başkan Şirin mahalle ziyaretinde İbrahim Memiş'e taziye ziyaretinde bulunarak, merhume eşi Abide Memiş'e rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.