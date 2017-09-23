Çıldır Aktaş Duble Yolunun Bir Kısmı Kurban Kesilerek Hizmete Girdi

Aktaş Sınır Kapısı Kenarbel köyü mevkisinde devam eden duble yol çalışması büyük bir hızla devam ediyor.

Aktaş Sınır Kapısı Kenarbel köyü mevkisinde devam eden duble yol çalışması büyük bir hızla devam ediyor.

Aktaş Sınır Kapısı ile Kenarbel köyü arasında bulunan duble yol çalışmasının yaklaşık 5 kilometrelik tek şerit sıcak asfalt çalışması tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışa Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, yüklenici firma yetkilileri, Aktaş Sınır Kapısı görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurban kesilip, dualar edilerek yapılan açılışta konuşan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, "Çıldır Aktaş Sınır kapımız ilçemizin ve bölgemizin göz bebeği. Çıldır'ın gelişip büyümesi, yeni iş imkanlarının açılması ve en önemlisi göçün önlenmesi bu sınır kapımızın işlevi mümkündür. Bu yapılan yatırımlar çok büyük bütçeli yatırımlar. Devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor buralara. Yapılan bu yatırımlar burada yaşayan insanlarımızın yaşam şartlarını en üst seviyeye getirmek için. Bugün burada tamamlanan bu sıcak asfalt yol ve devam eden çalışmalar ilçenin geleceğinin ne kadar parlak olduğunun ispatıdır" dedi.

Kaymakam İmamoğlu'nun ardından konuşan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise "Çıldır şahlanıyor. Çıldır kalkınıyor. Çıldır yıllardır kıramadığı kabuğunu son yıllarda devletimizin ve Hükumetimizin yapmış olduğu devasa projelerle kırıyor. Çıldır artık, Çıldırlının umudu olma yolunda hızla ilerliyor. Daha düne kadar hızla göç veren ilçemizde, göç yok denecek kadar düşmüşken, açılan iş imkanları ile de gençlerimizin gurbet kahrı çekmeleri önlenmiştir. Devlet kaynağı ile yapılan bu büyük projelere, Çıldırlı iş adamlarımızda kendi imkanları çerçevesinde yapmış oldukları yatırımlarla destek vermiştir ve vermektedir. Aktaş Sınır Kapısı, Bakü-Tiflis-Kars tren yolu, barajlar ve Çıldır Meslek Yüksekokulumuzda bir çok Çıldırlı vatandaşımız çalışmaktadır. Bunun yanında özel teşebbüs iş yerlerimizde yine çok sayıda vatandaşımız çalışırken, Belediyemiz tarafından yapımı devam eden yatırımlarımızda çok yakın zamanda tamamlandığında yine çok sayıda gencimize iş imkanı sağlanacaktır.

Sayın kaymakamımızın da dediği gibi ilçemizin göz bebeği olan Çıldır Aktaş Sınır kapımıza giden duble yolun tek şeridinin bir kısmını tamamlayan yüklenici firma son derece kalite bir işçilik yapmıştır. Yüklenici firmanın çalışmalarını yakınen takip eden biri olarak, son derece kayda değer buluyorum. Büyük bir gayret ve titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar. Yüklenici firma yetkililerimizi tebrik ediyor, göstermiş oldukları gayretten dolayı kendilerine şahsım ve ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.