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Çıldır Belediyesi Makine Parkını Genişletiyor

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Çıldır Belediyesi Makine Parkını Genişletiyor
Çıldır Belediyesi sıfır kepçe alarak, araç kadrosuna bir yenisi daha ekledi.

Çıldır Belediyesi sıfır kepçe alarak, araç kadrosuna bir yenisi daha ekledi.

Göreve başladıktan sonra Çıldır Belediyesine birçok sıfır araç alarak, makine parkını yenileyen Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "İlçemize yeni kepçemiz hayırlı olsun. Tüm eksikliklerimizi gideriyoruz. Bizim için en önemlisi halkımıza eksiksiz bir hizmet sunmak. Göreve geldikten sonra halkımıza ne söz vermişsek bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim halkımıza en büyük vaadimiz onlara hizmet etmekti. Onlara hizmet etmek için belediye olarak ne ihtiyacımız varsa, giderip onların hizmetine sunuyoruz. Halkımızın bizlere göstermiş olduğu teveccüh bizim işimize büyük bir şevkle sarılmamızı sağlıyor. Çıldır için, Çıldır halkı için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vermiş oldukları destekle bize güç veren Çıldır halkına Çıldır Belediyesi olarak teşekkür ediyorum" dedi.

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