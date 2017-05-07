Çıldır Gölü Turizme Kazandırılacak

Kars Valisi Rahmi Doğan, Çıldır Gölü kenarında yapımı devam eden Kütük Ev'de incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Çıldır Gölü kenarında yapımı devam eden Kütük Ev'de incelemelerde bulundu.

Kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle Çıldır Gölü kenarında yapımı devam eden Kütük Ev'e gelen Doğan, Çıldır Gölü'nün turizme kazandırılması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kütük Ev'in hemen yanı başına iskele yapacaklarını ifade eden Vali Rahmi Doğan, "Bulunduğumuz mekan da buraya iskele yapıyoruz. Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan sağ olsun buraya 150 metrekarelik bir platform kurulacak ve platforma buradan da merdivenle geçilecek bir alan yapıyoruz. Platformlar gelmeye başladı bizde bu alanı düzenledik, Suyun 4 dereceye gelmesini bekliyoruz, çünkü kuracağımız iskele yüzer iskele olacak, dolayısıyla burası kışında donduğu için suyun 4 derece olduğu zaman bizim çalışmalarımız hemen başlayarak iskeleyi kuracağız. 11 tane platform var ve bunlar birbirlerine tutturularak burada iskeleyi kuracağız. Aynı zamanda buraya bir gezi teknesi gelmiş olacak, burasını kütük evle mesire alanıyla birleştireceğiz" dedi.

Burası 84 dönümlük bir alan, geçen ay Orman ve Su İşleri Bakanımız Kars'a geldiğinde bu alanı İl Özel idaresi'ne kiralayan protokolü imzaladık diyen Vali Rahmi Doğan, "Biz yıllık olarak burayı kiraladık, sonuç olarak buraya bir rakam ödeyeceğiz. Alanı düzenliyoruz, alana 20 tanede kamelya yaptırıyoruz ve kamelyalar bu ayın 15'inde bitmiş olacak. Burasını Kars halkına ve misafirlerimize açmış olacağız. Hem Kütük Ev hem de mesire alanını Karslıların hizmetine sunacağız. Yine sosyal tesis olarak işleteceğiz, İl Özel İdaresi Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından işletilecek bu alan hem Sarıkamış'taki hem de Çıldır'daki sosyal tesislerimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu doğal güzelliğin bugüne kadar kullanılamamış olması, buralarda bu tür tesislerin yapılamamış olması ayrıca üzüntü verici. Biz bu tesislerle birlikte bu bölgenin canlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Doğan, "Kütük evimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Çatısını yaptık. 20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Ramazan ayında açarız diye ümit ediyorum. Hem alt tarafta, hem üst tarafta çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizi engelleyen tek şey coğrafi şartlar. Kar yağıyor yağmur yağıyor, aşırı rüzgar çıkıyor. Dolayısıyla işçilerimiz ustalarımız çalışamıyor. O engellemeler olmasaydı biz şimdiye kadar burayı çoktan açmış olurduk. Ama yine şükür yazın başında tesisimizi açmayı düşünüyoruz ve güzel bir tesis oldu. Çıldır Gölü'nü ve Kütük Evi turizme de açacağız. Çünkü Buraya özelikle kışın baya fazla misafirimiz geliyor. Buz üstünde çeşitli aktiviteler yapılıyor. Biz bunları bir bütün olarak Kars turizmine kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Çıldır Gölü kenarında yapımı devam eden Kütük Evi basın mensuplarıyla birlikte gezen Doğan'a Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu'da eşlik etti.