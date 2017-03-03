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Çıldır Halk Eğitimden Girişimcilik Kursu

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Çıldır Halk Eğitimden Girişimcilik Kursu
Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile ilçede girişimcilik kursu açılacak.

Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile ilçede girişimcilik kursu açılacak.

Çıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile Girişimcilik Eğitimi verilecek. Açılacak kurs hakkında açıklama yapan Çıldır Halk Eğitim Müdürü Hamza Dursun " KOSGEB ile yapılan protokol çerçevesinde Çıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, katılımcıları iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek için Girişimcilik kursu açacağız. Girişimcilik kursu adı altında katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında en az 32 saat eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Kursumuza kayıtlarımız devam etmektedir. Yeteri sayıya ulaşıldığı vakit en kısa zamanda kursumuz açılacaktır" dedi.

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