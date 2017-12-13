Çıldır Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kamu kurum ve kuruluşları personelleri arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası sonuçlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kamu kurum ve kuruluşları personelleri arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası sonuçlandı.

Kamu kurum ve Kuruluşu personellerinin boş zamanlarını daha sağlıklı yaşamları, iş verimliliğinin arttırılması ve kurumlar arası diyalogların arttırılmasına yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası Çıldır İmamhatip Lisesinde yapıldı. Son derece çekişmeli ve eğlenceli geçen karşılaşmalar sonucunda birinciliği Çıldır İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Mehmet Kılçı elde ederken, ikinci Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Baydar, üçüncü ise Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Ekrem Güngör oldu.

Dereceye giren sporcuları makamında kabul eden Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu hediyelerini taktim etti. Başarılı sporcularını tebrik eden Kaymakam İmamoğlu " ilçemizde bu tür spor etkinliklerinin her zaman destekçisi olacağız. Düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.