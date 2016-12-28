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Çıldır Meslek Yüksek Okulundan Girişimcilik Programı

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Çıldır Meslek Yüksek Okulundan Girişimcilik Programı
Çıldır Meslek Yüksekokulunun organize etmiş olduğu programda, SERKA, KOSGEB ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası katılımcıları bilgilendirdi.

Çıldır Meslek Yüksek Okulunda girişimcilik programı düzenlendi.

Çıldır Meslek Yüksekokulunun organize etmiş olduğu programda, SERKA, KOSGEB ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası katılımcıları bilgilendirdi.

Çıldır Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Serka ve Kosgeb yetkilileri, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Çıldır Meslek Yüksek Okulu Müdürü Niyazi İpek, Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Çıldır Meslek Yüksek Okulu Müdürü Niyazi İpek yaptı. Açılış konuşmasının ardından SERKA,KOSGEB ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara girişimcilikle ilgili bilgiler verildi.

Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesi açısından girişimciliğin öneminin büyük olduğu belirtilerek, "Girişimcilik fırsatları görebilmek ve analiz edebilmektir. Artık dünyada devlet eliyle kalkınma bitti. Özel sektör ve girişimcilik bunun için çok önemlidir. Fırsat kaçtıktan ve zaman geçtikten sonra telafisi yoktur. Girişimciyi körükleyen en önemli etken kişisel meraktır. Girişimcilerin büyük bir bölümü diğer insanların kişisel meraklarına hizmet etmektedir. Gençlerin kariyer planı yaparken gelecek vaat eden meslekleri tercih etmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Büyük buluşlara imza atanların ne kadar genç olduklarının dünyada örnekleri bize gösterilmektedir. Her işte emek şarttır. Belki sözler klasik olabilir ama işin özü budur. Bu isi yapmak için "ne okudum" dediğiniz an hataya düşersiniz. Hataya düştüğünüzde sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız" ifadelerine yer verildi.

Program sonunda Çıldır Meslek Yüksekokulu Müdürü Niyazi İpek konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

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