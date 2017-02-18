Çilek Tadında Sergi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çilek Mahalle Evi, çeşitli branşlarda verdiği eğitim programlarının ürünlerinin...

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çilek Mahalle Evi, çeşitli branşlarda verdiği eğitim programlarının ürünlerinin yer aldığı "Çilek tadında dönem sonu sergisi" temasıyla sergi açtı.

Akdeniz Belediyesi Mahalle evlerinde beceri edindirme kurs programları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çilek Mahalle Evi, bu kapsamda sürdürdüğü eğitim programlarına devam eden kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı dönem sonu sergisi açtı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen eğitim kurslarında yer alan kursiyerler, farklı eğitim programlarına devam ederek ürettikleri eserleri görücüye çıkardılar. "Çilek tadında dönem sonu sergisi" temasıyla Çilek Mahalle Evi fuayesinde açılan sergiye, Akdeniz Belediyesi Başkan yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, kursiyerler ve aileleri ile çok vatandaşlar katıldı. Düzenlenen eğitim programları hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, Çilek Mahalle Evinde resim, bağlama, hazır giyim ve takı tasarım alanlarında kurs açtıklarını belirttiler. Bu tür programlarla görsel ve işitsel alanlarda bireylerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve bunları geliştirme imkânı bulduklarını ifade eden yetkililer, bunun yanı sıra hazır giyim ve takı tasarım gibi kurslara devam eden öğrencilerin ev ekonomisine katkı sağlayacak bir üretim sergilediklerini dile getirdiler.

"Daha fazla sayıda mahalle evi inşa edeceğiz"

Akdeniz ilçesinin birçok mahallesinde, bu tür eğitimlerin verildiği ve insanların bir araya gelerek sosyal yönden geliştirebilecekleri sosyal donatı alanlarına yatkın bir demografik yapı bulunduğuna dikkat çeken Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, bu açıdan mahallelerdeki bu kültür evlerini önemsediklerini vurguladı. Kısa zaman içerisinde mahallelerde bu tür kültür evlerinin sayısını arttıracaklarının altını çizen Aktaş, "Şu anda teknik personelimiz ve ilgili yöneticilerimiz, mahallelerimizde uygun fiziki alan ve arsa araştırması içerisindeler. Oluşturacağımız tip projelerle bu tür merkezlerimizi çoğaltacağız. Vatandaşlarımızın, gerek beceri ve meslek edinebilecekleri kurslarla ve gerekse birlikte vakit geçirebilecekleri diğer sosyal aktivitelerle bu merkezlerden azami ölçüde yararlanacaklarını düşünüyoruz. En kısa sürede farklı mahallelerimizde bu konuda çalışmalara başlayacağız" dedi.