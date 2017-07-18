Çiller, 28 Şubat Davasında Konuştu

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası bugün görülmeye devam...

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası bugün görülmeye devam ediyor. Duruşmaya mağdur, tanık olarak katılan eski Başbakan Tansu Çiller, başkanın sorusu üzerine 28 Şubat MGK kararlarını, merhum Erbakan'ın talimatıyla toplantıda imzalamadıklarını ifade etti.

28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı dava bugün devam ediyor. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 89. celsede İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Tansu Çiller'in mağdur, tanık olarak beyanı alındı. Çiller, uzlaşmacı bir insan olduğunu, toplumdaki bölünmüşlükten üzgün olduğunu belirterek, "Keşke bugün burada bir ceza hukukunun platformunda değil, özgürce ve özgür olarak, mağdur eden ve mağdur edilen bir araya gelebilse. Mağdur eden, "ben o gün öyle düşünüyordum ama bugün geriye baktığımda keşke olmasaydı, keşke farklı yapsaydık ve keşke hep birlikte demokrasinin evrensel değerleri üzerinde kucaklaşabilseydik" diyebilse. Buna darbe dememin bir amacı var, istiyorum ki bundan sonraki nesiller bu hikayeyi öğrensin ve bir daha aynıları yaşanmasın" diye konuştu.

"Merhum Erbakan "sonra imzalarız" dedi, öyle yaptık"

Çiller'in beyanından sonra Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, sorularını yöneltti. O tarihte MGK'da alınan kararlara ilişkin, kararların hazır metinler halinde getirildiği ve sivil üyelere imzalatıldığı yönünde iddialar olduğunu belirten başkan, MGK'da bu şekilde farklı bir usül olup olmadığını sordu. Çiller, "Alınan kararlar bazen orada imzalanır, bazen de MGK Genel Sekreteri makamıma getirir ve sonra istediğimde imzalarım. 28 Şubat'ta çok uzun bir toplantı oldu. Merhum Erbakan "daha sonra imzalarız" dedi ve öyle yaptık" şeklinde yanıtladı.

Başkan, 28 Şubat kararlarının uygulanması için TSK'ya bir talimat verip vermediklerini sordu. Çiller, 28 Şubat kararları çıktıktan sonra bakanlar kuruluna getirildiğini, bakanların bunları gereğince ele aldıklarını ifade ederek, "Başbakan'ın bu konuda bir talimatı kesinlikle yok, olsa bilirdim. Ben de öyle bir görevlendirmede bulunmadım. Bizim öyle bir talimatımızın olmadığı kesindir" diye yanıtladı.

Duruşmaya ara verildi. Öğleden sonra sanık müdafilerinin sorularıyla devam edilecek.