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Ciltte Gül Suyu Önerisi

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Ciltte Gül Suyu Önerisi
Yıllar önce keşfedilen gül suyunun cilt için oldukça faydalı olduğu belirtildi.

Yıllar önce keşfedilen gül suyunun cilt için oldukça faydalı olduğu belirtildi.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Cildi nemlendirme ve temizleme özelliğine sahip gül suyunu, buzdolabında saklayıp soğuk soğuk uygularsanız, aynı zamanda yüzünüzün kan dolaşımını da hızlandırmış olursunuz. Böylece gül suyu ile nemlenen yüzünüz doğal, canlı görünümüne de kavuşur. Özellikle makyaj temizlemek için faydalanabilirsiniz" önerisinde bulundu.

Gül suyunda dikkat edeceğiniz en önemli hususun yüzde 100 doğal olması olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Gülsuyu her cilt için uygundur. Yağlı cildin nem dengesini sağlar, kuru cildi nemlendirir, akne ve sivilcelerle savaşır. Gül suyunun cilde diğer bazı faydaları ise şunlardır; Ciltteki kızarıklık ve şişkinliği alır, tıkanmış gözenekleri açar, cilde ışıltı-enerji verir, sivilceleri kurutur, cilt kuruluğunu önler. Yağlı cilt görünümünü ortadan kaldırmak için haftada 2 kere gül suyunu pudra ile karıştırarak maske hazırlayıp yüzünüze uygulayın. Bu maskeyi yine gül suyu ile temizleyin. Sivilceli ciltler için ise sabah saatlerinde de bir pamuk yardımı ile sivilceli bölgelerinize gül suyunu sürün. Bu işlem sivilceleri kurutacaktır" diye konuştu.

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