ÇİN VİZE BAŞVURUSUNDA ÖNEMLİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ:

Yeni başlayan uygulamaya göre Çin vize başvurusu ile ilgili yeni bir döneme giriliyor. Vize başvuruları için artık online randevu ve parmak izi talep ediliyor.

Çin vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, artık online randevu alarak vize başvurusu yapabiliyor. Başvuruda bulunan kişilerin gerekli belgelerini tamamladıktan sonra randevu günü ve saatinde başvuru merkezinde hazır bulunması gerekiyor.

Parmak izi süresi 5 yıl

Online randevu alımı başvuran kişiler tarafından yapılabileceği gibi, konsolosluk yetkili vize acentası tarafından da alınabiliyor. Parmak izi uygulamasında başvuru esnasında kişiden sadece ilk başvuruda parmak izi alınıyor. Takip eden 5 yıl içerisindeki başvurularda parmak izi verilmesine ve başvuruda bizzat bulunmasına gerek kalmıyor.

Daha güvenli bir seyahat için parmak izi ve randevu uygulaması

Parmak izi ve randevu uygulamasının her iki ülke açısından daha güvenli bir seyahat için yararlı olacağını ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun Yetkili vize acentası olan Ligarba Turizm Genel Müdürü İrfan KARSLI, iş adamlarının seyahatlerini son ana bırakmaları, vize başvurusu ve uçak bileti alımlarında kendilerine sıkıntı yarattığının altını çizdi. Ayrıca yeni uygulamadan sonra vize başvurularında erken davranmalarının kendileri açısından daha faydalı olacağını belirtti.

Ticari Çin vizelerinin, alınma tarihini takip eden üç ay içerisinde kullanabildiğini ekleyen KARSLI, vize başvurularını seyahatlerine çok yakın zamanda yapmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. 2018 Yılının Çin’de Türkiye Turizm yılı olduğunu da sözlerine ekleyen KARSLI, “İki ülke arasında kurulan kültür, turizm ve ticaret köprüsü her geçen gün daha da gelişiyor. Bir Kuşak Bir Yol projesinin hayata geçmesi ile de zirveye çıkacaktır” dedi.

Çin’e seyahat etmeyi planlayanların dikkatine

Çin’e Türkiye’den yapılan vize başvurularının büyük kısmı ticari vizeler oluşturuyor. Turistik grup vizeleri, çalışma vizeleri ve öğrenci vizeleri ise ticari vizeleri takip ediyor. Bir diğer vize türü olan turistik bireysel vize ise 2016 yılı başı itibari ile artık verilmiyor.

Vize başvurularının büyük çoğunluğunu teşkil eden ticari vize işlemleri son 10 yıl içerisinde başvuru uygulamalarında büyük değişiklikler gösteriyor. Başvuran kişinin pasaport, fotoğraf ve şirket belgeleri yeterli iken, daha sonra Çin’den davet eden firmadan davet mektubu kopyası, sonrasında ıslak imzalı aslı, en son dönemde ise barkodlu resmi davet mektubu talep ediliyor. İş adamları resmi barkodlu davet mektubunun temin etmenin zor olduğunu ve Çin Hükümeti’nden resmi davet mektubu konusunda kolaylık beklediklerini belirtiyorlar.

Çin vize başvuru uygulamasındaki yeni düzenlemeler özellikle yakın zamanda Çin Halk Cumhuriyetine seyahat etmeyi planlayanların dikkatine sunuluyor. Çin vizesi ile ilgili tüm güncel bilgilere Ligarba Turizm web sitesi www.ligarbatravel.com ’dan ulaşılabiliyor.

Ligarba Turizm Hakkında

Ligarba Turizm Seyahat Acentası; 1994 yılında İstanbul Harbiye’de A grubu seyahat acentasıdır. Ligarba Turizm 2011 yılında IATA ( Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)’ne üye olmuştur. Dünyanın her ülkesine otel rezervasyonları ve vize işlemleri gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.

Ligarba Turizm, 15 yılı aşkın Çin pazar tecrübesi olan ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Çin Vizesi Yetkili Acentası olarak atanan tecrübeli bir acentadır.