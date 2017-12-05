Çınar Kolejinde Aileler Atölyede

Malatya Çınar Kolejinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk "Aileler Atölyede" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında 1. sınıf öğrencileri velileriyle birlikte Rengarenk Atölyesi'nde objeler üzerine ebru yaparken, Mutfak Sanatları Atölyesi'nde de lezzetli pideler yaptılar. Masal Evi Atölyesi'nde masal dinleyip, kendi masallarını oluşturan veliler, Düşünme Becerileri Atölyesi'nde çocuklarıyla birlikte Ze Kare yaptılar.
"Aileler Atölyede" etkinliğinde keyifli ve eğlenceli vakit geçiren veliler okuldan memnun ayrılırken, böyle etkinliklerin devamını temenni etti.
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