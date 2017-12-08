Cinayet Anı Kamerada

Kütahya'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren Murat Çetin tutuklandı.

Kütahya'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren Murat Çetin tutuklandı. Cinayet anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece sabaha karşı evlerine gelen 43 yaşındaki Hüseyin Özkıyak'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle öldüren Murat Çetin'in (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, cinayet anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde Hüseyin Özkıyak'ın eve geldiği ve Murat Çetin'in de kapıyı açtıktan sonra pompalı tüfekle kaçmaya çalışan Özkıyak'a ateş ettiği görülüyor. Ateşin ardından da Özkıyak'ın yere yığıldığı kameraya yansıyor. (EFE-DK-Y)