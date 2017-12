Cinayet Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 39 yaşındaki Cevdet Acar'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 39 yaşındaki Cevdet Acar'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Cevdet Acar ile A.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmış, tartışma sonrasında A.T. isimli şüpheli Cevdet Acar'ı göğüs ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, A.T. isimli şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırma sonrasında A.T. isimli şüpheli şahsı kısa sürede saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, şahsın ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.