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Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

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Cinayet Şüphelisi Tutuklandı
Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında silahla vurularak öldürülen Hüseyin Kayrak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı.

Denizli'de bir alışveriş merkezinin otoparkında silahla vurularak öldürülen Hüseyin Kayrak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı.

Olay geçtiğimiz gün Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinden çıkan Hüseyin Kayrak, aracına bildiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayet şüphelisinin yakalanması için inceleme başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede cinayet şüphelisini yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. (60) ifadesi alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulaması yapılan H.K.'nin ilk ifadesinde, Hüseyin Kayrak'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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