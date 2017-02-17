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Cinayet Zanlısı 1 Yıllık Takiple Kıskıvrak Yakalandı

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Cinayet Zanlısı 1 Yıllık Takiple Kıskıvrak Yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Yiğit Eğdir'in cinayet zanlısı bir yıl sonra yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Yiğit Eğdir'in cinayet zanlısı bir yıl sonra yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde 31 Ocak 2016 tarihinde çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralı Yiğit Eğdir hayatını kaybederken olaya karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin çözülmesi için çalışmalarını sürdüren Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısının izini bir yıl sonra bulundu. Ekiplerin yaptığı takip sonucu cinayet zanlısı M.N.'nin saklandığı eve 13 Şubat 2017 tarihinde gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan M.N., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

M.N., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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