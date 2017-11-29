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Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Cinayet Zanlısı Yakalandı
Gaziantep'te önceki gece yaşanan cinayetin firari zanlısı, polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.

Gaziantep'te önceki gece yaşanan cinayetin firari zanlısı, polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.

Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi Lale Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Cemal Yoğun (27) ile G.C. (25) yolda karşılaşarak tartışmaya başlamış, av tüfeğini çıkaran G.C., Cemal Yoğun'a ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı saçmalarla ağır yaralanan Yoğun kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı G.C. ve yanında bulunan arkadaşı M.İ. ara sokaklarda kayıplara karıştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli G.C. saklandığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilen G.C. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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