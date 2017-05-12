Cinayete İntihar Süsü Veren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracının içinde ölü bulunan şahsın katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracının içinde ölü bulunan şahsın katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının cinayete intihar süsü verdiği ve öldürdüğü şahsın mezarına gidip dua ettiği ortaya çıktı.

Olay, 23 Ocak 2017 tarihinde Gölcük ilçesi Panayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Çalışır vaziyetteki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan Yaman isimli şahsı aracının içerisinde ölü olarak buldu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu 4 ay süren çalışmaların ardından ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, olayı çözmek için özel bir ekip kurdu. 4 ay boyunca olağan şüpheliler üzerinde çalışan ekip, Yaman'ın telefon kayıtlarını ve banka hesaplarını detaylı olarak inceledi. Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları detaylı incelemelerde Ömer Eser Y. (36) ile iş arkadaşı Burhan Yaman arasında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Ömer Eser Y. üzerinde incelemelerini yoğunlaştıran polis, şahsı teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Mezarına gidip dua etmiş

Ömer Eser Y.'nin buluştuğu Burhan Yaman ile tartıştığı ve 3 el ateş ederek

Yaman'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Ardından olaya intihar süsü vermek için silahtaki parmak izlerini silip, silahı Burhan Yaman'ın eline veren Ömer Eser Y.'nin olay yerine tekrar geldiği ve cinayet mahallinde uzun süre gözyaşı döktüğü belirlendi. Zanlının Yaman'ın mezarına gidip dua ettiği de öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Eser Y., yapılan sorgulamada suçunu itiraf etti. Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.