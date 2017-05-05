Cinayetten Hükümlü Cezaevi Firarisi Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi ve villa hırsızlığının faili olan şahıs jandarma tarafından...

Antalya'nın Alanya ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi ve villa hırsızlığının faili olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, geçtiğimiz salı günü Kargıcak Mahallesi Akdeniz mevkiindeki villalardan hırsızlık olayının faili olarak aranan ve "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Erkan S.'nin (30) Mahmutlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi yaya olarak gezdiği sırada kısa kovalamacanın ardından yakaladı.

Gözaltına Erkan S., karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.