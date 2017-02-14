  • BIST 87.826
  • Altın 144,717
  • Dolar 3,6490
  • Euro 3,8727
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Çin’de Kömür Madeninde Patlama: 9 Öldü

» »
Çin’de Kömür Madeninde Patlama: 9 Öldü
Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çin'in Hunan bölgesindeki Lianyuan şehrinde, Zubao kömür madeninin girişinde patlama meydana geldi. Madenin içinde çalışan 29 kişiden 9'unun hayatını kaybettiği kaydedildi. 16 kişinin madenden çıkmayı başardığı, mahsur kalan 4 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Yaralı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan 3 madencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlama meydana gelen madenin yıllık üretim kapasitesinin 90 bin ton olduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Resmi Törenle Karşılandı14 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Moskova’da Mutemetlere Saldırı Kamerada14 Şubat 2017 Salı 14:53
  • Toshiba Ceo’su Shiga İstifa Etti14 Şubat 2017 Salı 14:48
  • Almanya’da Yumurta Sıkıntısı14 Şubat 2017 Salı 14:08
  • Singapur’da 270 Yıllık Ağaç Devrildi: 1 Ölü14 Şubat 2017 Salı 14:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensini Kabul Etti14 Şubat 2017 Salı 13:18
  • İsveç’te İntihar Olaylarında Büyük Artış14 Şubat 2017 Salı 13:18
  • İsveç’te İntihar Olaylarında Büyük Artış14 Şubat 2017 Salı 12:48
  • Kenya’da Grevci 7 Doktora Bir Ay Hapis Cezası14 Şubat 2017 Salı 12:38
  • Uganda, Güney Sudanlılara Kapılarını Açmaya Devam Ediyor14 Şubat 2017 Salı 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti