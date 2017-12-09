Çin’de Sanayi Bölgesinde Patlama: 2 Ölü

Çin'in doğu kesimindeki bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Jiangsu eyaletine bağlı Guannan ilçesinde yer alan bir sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 02.00 sularında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Kimya sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu bölgedeki bir atölyede meydana gelen patlamada 7 kişinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi. Patlama sonrası meydana gelen yangın söndürülürken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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