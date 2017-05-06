Çin’de Yüzlerce Yıllık Kur’an-ı Kerim Yeniden Basıldı

Çin'de, Şangay bölgesinde el yazması bir Kuran-ı Kerim yeniden basıldı.

Çin'de, Şangay bölgesinde el yazması bir Kuran-ı Kerim yeniden basıldı.

Resmi Çin Haber Ajansı Sinhua'nın verdiği haberde, el yazması Kur'an-ı Kerim'in yalnızca araştırma için basıldığı, satışının yapılmayacağı belirtildi. El yazması Kur'anı Kerim'in aynı bölgedeki bir müzede saklanan aslının 870 sahifeden oluştuğu ve 12,5 kg olduğu kaydedildi.

El yazması Kur'an-ı Kerim'in 11. asırda, Şiyunha bölgesinde yaşayan Çin'deki en küçük etnik azınlık Müslüman grup olan Salar'ların yüzyıl önce Orta Asya'dan Sarı nehir civarına gelirken getirdikleri tahmin ediliyor.