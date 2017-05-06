Çin’de Yüzlerce Yıllık Kur’an-ı Kerim Yeniden Basıldı

Çin'de, Şangay bölgesinde el yazması bir Kuran-ı Kerim yeniden basıldı.
Resmi Çin Haber Ajansı Sinhua'nın verdiği haberde, el yazması Kur'an-ı Kerim'in yalnızca araştırma için basıldığı, satışının yapılmayacağı belirtildi. El yazması Kur'anı Kerim'in aynı bölgedeki bir müzede saklanan aslının 870 sahifeden oluştuğu ve 12,5 kg olduğu kaydedildi.
El yazması Kur'an-ı Kerim'in 11. asırda, Şiyunha bölgesinde yaşayan Çin'deki en küçük etnik azınlık Müslüman grup olan Salar'ların yüzyıl önce Orta Asya'dan Sarı nehir civarına gelirken getirdikleri tahmin ediliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.