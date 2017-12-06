  • BIST 105.635
  • Altın 156,528
  • Dolar 3,8499
  • Euro 4,5446
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Çin’den Abd’ye Uyarı: "Kudüs Meselesinde Dikkatli Davranılmalı"

» »
Çin’den Abd’ye Uyarı: "Kudüs Meselesinde Dikkatli Davranılmalı"
Çin, Kudüs'ün statüsü meselesinin hassas ve karmaşık olduğuna vurgu yaparak, Ortadoğu'da barış ve huzur için ilgili tüm tarafları dikkatli hareket...

Çin, Kudüs'ün statüsü meselesinin hassas ve karmaşık olduğuna vurgu yaparak, Ortadoğu'da barış ve huzur için ilgili tüm tarafları dikkatli hareket etmeye çağırdı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına dair haberlere Pekin'den de tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugünkü basın toplantısında Çin'in konuyla ilgili tutumunu açıkladı. Çin'in son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten sözcü, bölgesel çatışmaların yoğunlaşması ihtimalinden endişe duyduklarının altını çizdi. Çinli sözcü, ilgili tüm tarafların Filistin meselesinde çözümün temellerini sarsacak adımlardan kaçınarak dikkatli davranmaları gerektiğini, aksi takdirde bunun yeni bölgesel çatışmaları tetikleyebileceğini ifade etti.

Pekin'den bağımsız Filistin'e destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng, "Çin, Ortadoğu barış sürecini ve Filistinlilerin meşru hak ve çıkarlarını savunmalarını kararlılıkla desteklemektedir" diye konuştu. Sözcü, ayrıca Çin'in 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemenlik ve bağımsızlığa sahip Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini dile getirdi. Çin'in ilgili tüm tarafları konuya ilişkin BM kararlarına uymaya çağırdığını söyleyen Geng, taraflardan ihtilafların müzakere yoluyla çözülmesi, bölgede barış ve istikrarın ilerletilmesi için çalışmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Washington'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini de bu şehre taşıyacağını açıklayacağını söylemişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maviş’ten Spor Tesisleri Müjdesi06 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
  • Chp’li Tezcan’dan "Kılıçdaroğlu’nun Dokunulmazlığı" Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 15:43
  • Bahçeli’den ’Kudüs’ Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 15:23
  • Ak Partili Özdağ: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu İle İlgili Kararı Yargı Ve Kamuoyunun Vermesi Gerektiğini Düşünüyorum"06 Aralık 2017 Çarşamba 15:23
  • Edremit Chp İlçe Başkanlığı İçin İkinci Aday Tayfun Gerkuş Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 15:23
  • Başkanlar Mazbatalarını Aldı06 Aralık 2017 Çarşamba 15:13
  • Ürdün Kralı Iı. Abdullah Ankara’da06 Aralık 2017 Çarşamba 15:08
  • Chp’li Gök: "Ne Bedel Ödenmesi Gerekiyorsa Ödemeye Hazırız"06 Aralık 2017 Çarşamba 14:58
  • Başbakan Yıldırım’dan Güney Kore’deki Türk Vatandaşlarına Müjde06 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında ’Cumhurbaşkanına Hakaret’ Suçlamasıyla Soruşturma Başlattı.06 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti