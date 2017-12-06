Çin’den Abd’ye Uyarı: "Kudüs Meselesinde Dikkatli Davranılmalı"

Çin, Kudüs'ün statüsü meselesinin hassas ve karmaşık olduğuna vurgu yaparak, Ortadoğu'da barış ve huzur için ilgili tüm tarafları dikkatli hareket...

Çin, Kudüs'ün statüsü meselesinin hassas ve karmaşık olduğuna vurgu yaparak, Ortadoğu'da barış ve huzur için ilgili tüm tarafları dikkatli hareket etmeye çağırdı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına dair haberlere Pekin'den de tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugünkü basın toplantısında Çin'in konuyla ilgili tutumunu açıkladı. Çin'in son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten sözcü, bölgesel çatışmaların yoğunlaşması ihtimalinden endişe duyduklarının altını çizdi. Çinli sözcü, ilgili tüm tarafların Filistin meselesinde çözümün temellerini sarsacak adımlardan kaçınarak dikkatli davranmaları gerektiğini, aksi takdirde bunun yeni bölgesel çatışmaları tetikleyebileceğini ifade etti.

Pekin'den bağımsız Filistin'e destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng, "Çin, Ortadoğu barış sürecini ve Filistinlilerin meşru hak ve çıkarlarını savunmalarını kararlılıkla desteklemektedir" diye konuştu. Sözcü, ayrıca Çin'in 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemenlik ve bağımsızlığa sahip Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini dile getirdi. Çin'in ilgili tüm tarafları konuya ilişkin BM kararlarına uymaya çağırdığını söyleyen Geng, taraflardan ihtilafların müzakere yoluyla çözülmesi, bölgede barış ve istikrarın ilerletilmesi için çalışmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Washington'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini de bu şehre taşıyacağını açıklayacağını söylemişti.