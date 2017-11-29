Çin’den Kuzey Kore’ye Kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bu sabah yaptığı füze denemesini kınadıklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bu sabah yaptığı füze denemesini kınadıklarını açıkladı.

Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesi bölgedeki tansiyonu yine yükseltti. Uluslararası toplumun tepkisini çeken füze denemesine Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da kınama geldi. Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantısında, Çin'in Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle "ciddi endişe" duyduğunu ve bu girişime karşı çıktığını belirtti. Sözcü, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymasını, Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınmasını istediklerini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı ve Güney Kore ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı ifade edilmişti. Yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik irtifada 960 kilometre seyreden füze, Hwasong-14 sınıfı uzun menzilli balistik füze olarak tanımlanmıştı. Kuzey Kore yönetimi de yaptığı açıklamayla kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı.

Pyongyang'ın açıklamasında, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin stratejik silahının geliştirilmesi ve ilerletilmesi, ülke egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün Amerikan emperyalistlerin nükleer şantaj siyasetinden ve nükleer tehdidinden korunması, halkın barışçı yaşamının teminat altına alınması içindir" ifadelerine yer verildi.