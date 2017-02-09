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Çin’den Yabancı Turistlere Parmak İzi Uygulaması

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Çin’den Yabancı Turistlere Parmak İzi Uygulaması
Çin, ülkeye giriş yapacak yabancı turistlere yönelik parmak izi uygulaması başlatıyor.

Çin, ülkeye giriş yapacak yabancı turistlere yönelik parmak izi uygulaması başlatıyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, sınır güvenliğini artırmak için ülkeye giriş yapacak yabancı turistlere yönelik parmak izi uygulamasına geçileceğini açıkladı. Açıklamada, parmak izi uygulaması ilk olarak yarın Schenzen Havaalanında uygulamaya başlanacağını kaydetti. Parmak izi uygulaması daha sonra ülkenin diğer önemli noktalarını da kapsayacak. 17 ile 40 yaş arasındaki yabancı turistleri kapsayan düzenlemeyle mülteci kontrollerini ve etkinliği arttırmak amaçlanıyor.

Kamboçya, Amerika, Tayvan ve Japonya gibi ülkelerde de benzer uygulamalar mevcut. Turizmin gelişmesi adına bazı yerlerde turistlere vizesiz geçiş verilse de Çin sınır karakollarında önlemler katı olmamasına rağmen birçok turist vizeye sahip olmak zorunda.

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