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Çin’in Dış Ticaretinde Büyük Artış

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Çin’in Dış Ticaretinde Büyük Artış
Çin'de, Kasım ayına dair ekonomik verilere göre, ithalat ve ihracatta güçlü büyüme gerçekleşti.

Çin'de, Kasım ayına dair ekonomik verilere göre, ithalat ve ihracatta güçlü büyüme gerçekleşti.

Çin Genel Gümrük İdaresi, Kasım ayı sonu itibarıyla kaydedilen dış ticaret verilerini açıkladı. İthalat ve ihracatta güçlü büyüme gerçekleşen Çin'in ihracatı Kasım ayında yüzde 10,3 yükselerek 1,43 trilyon yuana (216 milyar dolar) çıkarken, aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,6 artarak 1,17 trilyon yuana (176 milyar dolar) yükseldi. Böylelikle ticaret fazlası da 263,6 milyar yuan (39,7 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, toplam dış ticaret hacmi ise yüzde 12,6 yükselişle 2,6 trilyon yuana (392,6 milyar dolar) çıktı. Çin'in dış ticareti, ilk 11 ayın toplamında ise yüzde 15,6 yükselerek 25,14 trilyon yuana çıktı. Çin'in en büyük ticaret ortağı olan AB ile ticareti de ilk 11 ayda yüzde 16,2 artarak 3,78 trilyon yuana çıktı. Çin ile ABD arasında aynı dönemde gerçekleştirilen ticaret de yüzde 16,5 artışla 3,58 trilyon yuana yükseldi.

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