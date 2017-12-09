Çinli Medya Temsilcileri Foça’yı Tanıdı

Çin'den gelen medya temsilcileri Foça'yı ziyaret etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçelerine gelen Çinli medya temsilcilerine Foça'yı tanıtmaktan...

Çin'den gelen medya temsilcileri Foça'yı ziyaret etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçelerine gelen Çinli medya temsilcilerine Foça'yı tanıtmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından yapılan çalışmalar kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pekin Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve İzmir Ticaret Odası organizasyonuyla, Türkiye tanıtımına katılacak olan Çinli medya temsilcileri, 3 günlük İzmir programı dahilinde Foça'yı da ziyaret etti.

Misafir heyet, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ tarafından karşılanırken; Hu Difei, Duan Huijuan, Chen Huaiins, Zhang Na ve Pan Xiaoye'den oluşan heyete bir rehber, bir de İzmir Ticaret Odası görevlisi eşlik etti. Başkan Gökhan Demirağ misafir heyete, Foça ile ilgili ticaret ve turizm görüşlerini belirterek, Slow Food Foça Yeryüzü Pazarı ve "Gelecek Turizmde" projesinden bahsetti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ilçelerine gelen Çinli medya temsilcilerine Foça'yı tanıtmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Başkan Demirağ, "Bu ziyaret, ülkemize, İzmir'e ve Foça'ya olan talebin canlandırılmasına katkıda bulunmak ve ülkemiz hakkında doğru ve olumlu yayınların çıkmasına imkan sağlamak için çok önemli bir fırsat oluşturdu. İzmir'in tanıtımı ve turizmin canlanması konusunda yapılan tüm çalışmalara destek vereceğiz" dedi.

Foça Belediyesinden Arkeolog Ertan Aksoy, tarafından ilçenin tarihi zenginlikleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilen misafirler, ilçeden mutlu ayrıldı.