  • BIST 109.050
  • Altın 153,876
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 9 °C

Cinnet Getiren Baba Çocuklarını Ve Karısını Öldürdü

» »
Cinnet Getiren Baba Çocuklarını Ve Karısını Öldürdü
Kayseri'de cinnet getiren baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra oturdukları daireden atlayarak intihar etmeye kalkıştı.

Kayseri'de cinnet getiren baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra oturdukları daireden atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Ağır yaralanan baba yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı'nda gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 41 yaşındaki baba Erol Adıyaman'ın ilk olarak eşi Safiye Adıyaman'ı sonra da çocukları Çınar Berk, Nazlı Nur ve Elanur Adıyaman'ı öldürdü. Cinnet getiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra oturdukları apartmandaki daireden atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan baba Erol Adıyaman, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında makineye bağlandı. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aracıyla Seyir Halindeyken İntihar Etti13 Aralık 2017 Çarşamba 00:18
  • Elektrikli Battaniye Ölüm Getirdi13 Aralık 2017 Çarşamba 00:13
  • Elektrikli Şofben Yangın Çıkarttı12 Aralık 2017 Salı 23:58
  • Hakkari Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı12 Aralık 2017 Salı 23:18
  • Bolu’da İki Katlı Ev, Ahır, Samanlık, Garaj Ve Kamyonet Yandı12 Aralık 2017 Salı 23:03
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Yemekten Zehirlenen Öğrencilerin Sayısı 190’a Ulaştı12 Aralık 2017 Salı 23:03
  • Oğlu Tır Altında Kalan Doktorun Acı Feryadı12 Aralık 2017 Salı 23:03
  • Tsk: “Karakaya Barajı’nda Kaybolan Vatandaşın Naaşının Bulunması İçin Çalışmalara Başlanmıştır”12 Aralık 2017 Salı 21:53
  • 40 Öğrencinin Zehirlenmesi İle İlgili İnceleme Başlatıldı12 Aralık 2017 Salı 21:48
  • Adliyeye Sevk Edilen 21 Fetö Şüphelisinden 16’sı Gözaltına Alındı12 Aralık 2017 Salı 21:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti