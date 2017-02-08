Cinnet Getiren Koca Tartıştığı Eşini Vurup, İntihar Etti: 2 Ölü

İzmir'in Buca İlçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Zennure Erdoğan'la (53) tartışan Osman Erdoğan(56) kendine ait tabancayla önce eşini vurdu, sonra...

İzmir'in Buca İlçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Zennure Erdoğan'la (53) tartışan Osman Erdoğan(56) kendine ait tabancayla önce eşini vurdu, sonra tabancayı kendi kafasına dayayarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi 874 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Erdoğan ve eşi Zennure Erdoğan henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Osman Erdoğan, kendisine ait tabancayı eşi Zennure Erdoğan'a doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Zennure Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, sinir krizi geçiren Osman Erdoğan tabancayı kendi kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, Erdoğan çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zennure Erdoğan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine, Osman Erdoğan ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki hastanede de tedavi altına alınan çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zennure Erdoğan ve Osman Erdoğan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri de olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.