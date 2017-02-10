  • BIST 87.473
  • Altın 146,358
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Cinsel İstismar Davasında Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis

» »
Cinsel İstismar Davasında Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis
Zonguldak'ta "zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta "zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre şu an 17 yaşında olan N.B., geçen yıl Ekim ayında jandarmaya giderek 2 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı ve sonrasında ayrıldığı Gökhan A.'nın (28) kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne sürerek şikayette bulundu. Gökhan A., olayın ilk suç tarihinin 2014 yılının Haziran ayında olması ve N.B.'nin o dönem 15 yaşından küçük olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" ve "kişi hürriyetini yoksun kılma" suçlamalarıyla yargılanan Gökhan A., Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katıldı. 17 yaşındaki mağdur N.B. ise duruşmaya katılmadı.

Gökhan A., avukatı aracılığıyla Whatsapp mesajlaşmalarını ve N.B. ile çekilen samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. N.B. ile yemin ederek birbirlerine söz verdiklerini söyleyen sanık, "Evlenecektik. Söz vermiştik birbirimize. Rızasıyla oldu. Sonra ayrılmak istedi. Kızgınlıkla kendisine tokat atmıştım. O da bu yüzden şikayetçi olmuş" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık, "Ben hatta arkadaşlarıma imam bulmalarını söylemiştim. İmam nikahı kıyıp sonra ilişkiye girdik. Tahliye edilmemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, 20 yıl hapis cezası verdiği tutuklu sanığın mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezasında indirim yaparak cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanala Uçan Aracın Suriyeli Sürücüsü Yaralandı10 Şubat 2017 Cuma 20:08
  • Yol Güvenliğini Sağlayan İşçi Canından Oldu10 Şubat 2017 Cuma 20:03
  • Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı10 Şubat 2017 Cuma 19:58
  • Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Aldı10 Şubat 2017 Cuma 19:53
  • Cinsel İstismar Davasında Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis10 Şubat 2017 Cuma 19:53
  • Sosyal Medya Teröristi Tutuklandı10 Şubat 2017 Cuma 19:43
  • Yol Kesme Eylemine 983 Yıl Hapis10 Şubat 2017 Cuma 19:28
  • Ağrı’da 153 Kilo Eroin Ele Geçirildi10 Şubat 2017 Cuma 18:43
  • Kadıköy’deki Silahlı Çatışma Sonrası Yaşananlar Kamerada10 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • Tartıştığı Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldürdü10 Şubat 2017 Cuma 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti