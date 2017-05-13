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Cinsel Saldırı Ve Yağmalama Sucundan Aranan 3 Kişiden 2’si Yakalanarak Tutuklandı

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Cinsel Saldırı Ve Yağmalama Sucundan Aranan 3 Kişiden 2’si Yakalanarak Tutuklandı
Sumbas'ta cinsel saldırı ve yağma suçundan aranan 3 kişiden 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Sumbas'ta cinsel saldırı ve yağma suçundan aranan 3 kişiden 2 kişi yakalanarak göz altına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma komutanlığı tarafından Sumbas'a bağlı Alibeyli köyünde Cinsel İstismar ve Yağma suçlarından araması bulunan Teyfik Kırpık, Sinan Pirlioğlu ve Mehmet Ali Kırpık'ın yakalanması için çalışma başlattı. Alibeyli Köyünde yapılan aramalarda Teyfik Kırpık ve Sinan Pirlioğlu yakalanarak göz altına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Teyfik Kırpık ve Sinan Pirlioğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Toprakkale Cezaevine gönderildi. Mehmet Ali Pirlioğlu'nun ise halen arandığı öğrenildi.

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