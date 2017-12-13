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Çıntar Toplarken Düşen Kişi Umke Tarafından Kurtarıldı

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Çıntar Toplarken Düşen Kişi Umke Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda çıntar mantarı toplarken düşerek yaralana kişi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda çıntar mantarı toplarken düşerek yaralana kişi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay; Kabaağaç Mahallesi Domuz Ovası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre;49 yaşındaki Seyfettin Kaya üç arkadaşıyla ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti. Mantar topladığın sırada ormanlık alanda kaygan zeminde ayağı kayarak yuvarlanan ve yaralanan Kaya'yı taşıyamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1 kilometre taşındı.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Kaya'nın sağ ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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