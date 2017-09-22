Çipli Kimlik Kartında Yapılan Hataya Soruşturma

Diyarbakır'da kimlik kartı başvurusu olmamasına rağmen başka birisinin fotoğrafı ve parmak izi ile çipli kimlik kartı basılması olayına ilişkin Nüfus...

Diyarbakır'da kimlik kartı başvurusu olmamasına rağmen başka birisinin fotoğrafı ve parmak izi ile çipli kimlik kartı basılması olayına ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Yenişehir'de meydana gelen olayda Nezahat Barutçuoğlu'nun kimlik kartı başvurusu olmamasına rağmen kimlik kartı basılması ile ilgili yapılan ilk incelemede, sıralama kaymasına bağlı teknik ve sehven yapılan bir işlem olduğu değerlendirilmiştir. Sehven, hatalı yazılan bu kimlik kartı 21.09.2017'de Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Bugüne kadar 11 milyon 62 bin 312 adet çipli kimlik kart basılmış olup, şimdiye kadar sadece 20 adet kartta bu şekilde hata tespit edilmiştir. Yapılan teknik hata ve yanlışlıkla ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."