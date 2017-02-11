Civelek: "Fatsa İçin 2017 Yılı Farklı Bir Yıl Olacak"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Fatsa ilçesinde Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu, daire başkanları...

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Fatsa ilçesinde Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu, daire başkanları ve OSKİ yetkilileri ile birlikte yapılan yol, alt yapı ve doğalgaz çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Fatsa ilçemizde ilk olarak İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti. Civelek daha sonra Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu ve daire başkanları ile birlikte ilk olarak Evkaf mahallesi Arslan Aydınlık Caddesi'ne geçerek buradaki yol çalışmalarını güzergah boyunca yürüyerek inceledi. Civelek ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi, Sevgi Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi yayalaştırma çalışmaları, Cumhuriyet Meydanı kentsel dönüşüm alanı ve son olarak da boyacılar parkında incelemelerde bulundular.

Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek son olarak belediye binasına geçti ve burada kısa bir açıklama yaptı. Fatsa'da yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Civelek, "Fatsa ilçemizde daire başkanı arkadaşlarımızla yol çalışmalarını inceledik. Özellikle Arslan Aydınlık Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nde yapılan yol çalışmalarımızı yerinde görme fırsatı bulduk. Buranın hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için tüm ilgili arkadaşlarımıza talimat verdik. Bu konuyu ben özellikle yakinen takip edeceğim. Bundan sonra her hafta buradayım. Yol çalışmaları yapılan güzergâhlardaki vatandaşların ve esnafların sıkıntılarını gördük. Fatsa ilçemizde biz 2017 yılında büyük bir çalışma yapacağız. 50 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapacağız. Aynı zamanda altyapı, OSKİ ve doğalgazda yoğun bir çalışma içerisine olacaklar. İnşallah yılsonuna kadar burada yapılan çalışmaları yakından takip edip bitirmeye çalışacağız. Fatsa için 2017 yılı farklı bir yıl olacak" dedi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek ve ekibine ilçemize gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Bülent Bey ve ekibinin Fatsa ilçemizde yapılan çalışmaları yakinen incelemesi ve çalışmaların hız kazanmaya başlaması bizleri memnun etmiştir" diye konuştu.