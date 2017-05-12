Çivi İle Telin Aşkı Piazza’da Sergileniyor

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karaköprü Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan çivi ile telin aşkı isimli...

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karaköprü Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan çivi ile telin aşkı isimli filografi sergisi, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde görücüye çıktı.

Yok olmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olan filografinin Şanlıurfa'daki temsilcilerinden Fatma Hızar ile Karaköprü Gençlik Merkezi'ndeki kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, alışveriş ve sosyal yaşamın merkezi olan Piazza'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çivi ile telin aşkı isimli sergide yer alan eşsiz eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sanatseverlerin beğenisini kazanan sergi, 14 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Filografi Sanatı Hakkında

Filografi, Ortadoğu'da doğmuş ve Avrupa'dan Uzakdoğu'ya kadar yayılmış, ancak yapımı zor olduğu düşüncesiyle yok olmaya yüz tutmuş bir el sanatıdır. Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik görünüm kazandırılması işlemi olarak tanımlanan filografide, belli örgü teknikleri kullanılarak hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilebiliyor.