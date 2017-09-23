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Çivisiz cami zamana meydan okuyor

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Çivisiz cami zamana meydan okuyor
Samsun’da Selçuklu Devleti döneminde yapılan ahşap çivisiz cami görenleri hayran bırakıyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tek bir çivi dahi çakılmadan yaklaşık 8,5 asır önce yapılan Göğceli Çivisiz Camisi, asırlardır zarar görmeden dimdik ayakta durmayı başardı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken çivisiz cami, ilginç anıların yaşandığı bir ibadet yeri olarak halk arasında ün saldı.

20 yıldır caminin din görevlisi olan ve tüm bakımlarıyla ilgilenen Yusuf Kasım Keskin, “Bu cami yapıldıktan 150 yıl sonra gemi korsanları tarafından işgal edilmiş ve tahtalarına balık figürleri gibi çeşitli işlemeler yapılmış. Bu cami tekrar Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri tarafından alınmış. En eski eserlerden bir tanesi. Ahşap olarak Karadeniz’de ilk kez yapılan mabetlerden bir tanesi. Yaklaşık 8,5 asırlık bir eserdir. Bu caminin iç yapısı insan iskeleti şeklinde yapılmıştır. Bu caminin duvarları bir bütün olarak 7 parça tahtadan inşa edilmiş. Bu bölgede deprem ihtimali yüksek olduğundan o dönemde zelzele rayları koyulmuş caminin yıkılmaması için” dedi.

PEYGAMBERİMİZİN 
TORUNLARI YAPTIRDI 

Caminin kimler tarafından ve nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler veren Keskin, “O yıllarda yaşamış olan Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Hazretleri var. Kabri Ladik ilçesinde. Bu cami büyük bir ihtimalle bu zat tarafından inşa edilmiş” diye konuştu.

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civisiz-cami2.jpgTamamen ahşaptan yapılmış olan Göğceli Çivisiz Camisi dimdik ayakta tarihe meydana okuyor. 

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