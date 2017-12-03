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Çivril “Altın Dede”sini Unutmadı

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Çivril “Altın Dede”sini Unutmadı
Kadir Kameroğlu ölümünün birinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Kadir Kameroğlu ölümünün birinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Çivril'in yetiştirdiği hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu ölümünün birinci yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Çivril Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEVAK) tarafından organize edilen anma programına Çivril Kaymakamı Armağan Önal ile ÇEVAK Başkanı Hüseyin Güngören'in yanı sıra Kameroğlu'nun eşi, çocukları, arkadaş ve dostlarının yanı sıra çok sayıda Çivrilli, öğrenciler ve yapımında emeği geçen okulda görev yapan öğretmenlerle Çivril Huzurevi'nde kalan yaşlılar katıldı.

Anma programı Kadir Kameroğlu'nun Çivril'de olduğu dönemlerde misafir ve dostlarını konuk ettiği "Dostlar Meclisinde" lokma hayrı ile başladı. Anma programının ikinci bölümünde programa katılanlar lokma hayrından sonra Kadir Kameroğlu'nın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. ÇEVAK tarafından düzenlenen programda davetliler ÇEVAK Çivril Şubesini de ziyaret ederek Kadir Kameroğlu ile ilgili anılarını paylaştılar. Programın son bölümünde Kadir Kameroğlu'nun hayatı ve çalışmaları Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda barkovizyon sunumu ile kesitler sunuldu.

2016 yılında 82 yaşında hayatını kaybeden Kadir Kameroğlu, Çivril'de 20'ye yakın okul, camii, vakıf, huzurevi son olarak da rehabilitasyon merkezinin yapımına öncülük etmiş, Karadeniz Ereğlisi'nde de kendi ve eşinin adını taşıyan 24 derslikli okul yaptırmış ve hizmete açmıştı.

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