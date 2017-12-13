Çivril Belediye Başkanı Güven, Mahallelerdeki Çalışmaları İnceledi

Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Karayahşiler ve Kızılcasöğüt mahallerindeki çalışmaları...

Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Karayahşiler ve Kızılcasöğüt mahallerindeki çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlar ile sohbet etti.

Karayahşiler Mahallesi'nde yapımı devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Gürcan Güven vatandaşlar ile de bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretlerine Kızılcasöğüt Mahallesi ile devam eden Başkan Gürcan Güven, "Karayahşiler Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarımıza çalışmalarımızı anlattık, onlarla sohbet ettik. Daha sonra altyapı çalışmaları biten Kızılcasöğüt Mahallemizin yollarını inceledik. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte her yeri pırıl pırıl yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyerek, yollarımızı yenilemeye güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.