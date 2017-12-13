  • BIST 108.201
  • Altın 153,940
  • Dolar 3,8470
  • Euro 4,5219
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Çivril Belediye Başkanı Güven, Mahallelerdeki Çalışmaları İnceledi

» »
Çivril Belediye Başkanı Güven, Mahallelerdeki Çalışmaları İnceledi
Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Karayahşiler ve Kızılcasöğüt mahallerindeki çalışmaları...

Denizli'nin Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Karayahşiler ve Kızılcasöğüt mahallerindeki çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlar ile sohbet etti.

Karayahşiler Mahallesi'nde yapımı devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Gürcan Güven vatandaşlar ile de bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretlerine Kızılcasöğüt Mahallesi ile devam eden Başkan Gürcan Güven, "Karayahşiler Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarımıza çalışmalarımızı anlattık, onlarla sohbet ettik. Daha sonra altyapı çalışmaları biten Kızılcasöğüt Mahallemizin yollarını inceledik. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte her yeri pırıl pırıl yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam diyerek, yollarımızı yenilemeye güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çivril Belediye Başkanı Güven, Mahallelerdeki Çalışmaları İnceledi13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Bolu’da Heyelandan Zarar Gören 5 Ev Boşaltıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Yıldırım’da Su Kesintisi13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Köy Okulu Öğrencilerine Bot Ve Mont Yardımı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Büyükşehir Meclisi’nden Abd’ye Ortak Kınama:13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Sdü, 6. Kez İnovasyon Şampiyonu Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Aşıklar Malatyalıları Mest Etti13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftasını Kutladı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
  • Batman’da Asfalt Çalışması Sürüyor13 Aralık 2017 Çarşamba 16:08
  • Şehzadeler’in Minikleri Yerli Malının Önemini Öğrendi13 Aralık 2017 Çarşamba 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti