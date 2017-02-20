Cizre Belediyesi Ağaç Budama Çalışması Başlattı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde üzerinde bulunan ağaçlarda budama çalışmalarına başladı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde üzerinde bulunan ağaçlarda budama çalışmalarına başladı.

Yeşil bir Cizre için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Cizre Belediyesi'ne bağlı ekipler, caddedeki refüj ve yol kenarlarında bulunan, çirkin bir görüntüye neden olan ağaçlarda budama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda kaldırımlarda, refüjlerde ve parklarda bulunan ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için gerçekleşen budama işlemlerinde; kuru ağaç, elektrik tellerine uzanan, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli budama çalışmaları sürüyor. Budama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kentte bulunan ağaçların şehre temiz, hijyenik ve güzel bir görüntü vermesi sağlanacağı belirtildi.