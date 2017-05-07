Cizre’de Facia Ucuz Atlatıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir bina daha çalışmaların sürdüğü sırada çöktü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir bina daha çalışmaların sürdüğü sırada çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

Olay, Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan ve boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışmaları yapıldığı sırada çöktü. Çökme anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin çalışma yaptığı sırada binanın çöktüğü, altında ve çevresinde bulunanların ise sağa sola kaçıştığı görüldü. Yolun ise sadece araçların geçişini engellemek için bir kamyonla kapatılması dikkat çekti.

Aynı mahallede önceki gün de yıkım çalışması yapılan 4 katlı bir otel çökmüş, çöken binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmaması tepkilere neden olmuştu.