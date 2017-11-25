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Cizreli Öğrenciler İlk Defa Uçakla Tanıştı

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Cizreli Öğrenciler İlk Defa Uçakla Tanıştı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu Müdürlüğünün düzenlediği gezi programında öğrenciler, gittikleri havalimanında ilk...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu Müdürlüğünün düzenlediği gezi programında öğrenciler, gittikleri havalimanında ilk defa uçak görmenin mutluluğunu yaşadı.

Cizre'de öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programında Cizreli öğrenciler gittikleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ilk defa uçak gördü. Başarılı öğrencilere yönelik organize edilen gezi programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı gezdikten sonra alanda bulunan uçağı yakından görme fırsatını yakaladı. Program kapsamında havalimanına gelen minik öğrencileri Şırnak Havalimanı Müdürü Şükrü Benek karşıladı. Benek, öğretmenleri tarafından getirilen öğrencilere havalimanını gezdirdi. Gezi esnasında havalimanı kulesi, havalimanında her zaman hazır bulunan itfaiyeleri gezen öğrenciler ilk defa uçak görmenin mutluluğunu yaşadı..

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu öğrencilerinden Emirhan Yel, havalimanını gezdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kızıltaş, "Böyle değişik şeyler göreceğimi beklemiyordum. Çok değişik cihaz ve devasa bir uçak gördüm. Daha öncede hiç havalimanına gelmemiştim ancak bugün hem havalimanını gezdim hem de ilk defa uçak görmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

Gezi esnasında öğrenciler ile bol bol sohbet eden havalimanı yetkilileri ise, öğrencilerin bu geziler sayesinde deşarj olduklarını ve moral depoladıklarını, derslerine daha iyi çalışarak ileride Cizre'ye yararlı insanlar olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan'da havalimanına geziye gelen öğrencileri ziyaret edip hem sohbet etti hem de çocukların bu sevincine ortak oldu. Arıcan daha sonra Havalimanı İtfaiye Müdürlüğü önünde öğrencilerle birlikte bol bol fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.

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