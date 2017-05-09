  • BIST 95.018
  • Altın 141,048
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,9152
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 19 °C

Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde

» »
Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 48'incisini düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 48'incisini düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına iki proje ile katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Öğrencileri yarışamadan derece ile dönmek istiyor.

TUBİTAK'ın Ankara'da düzenlediği 48'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına, Coğrafya Dalında Danışmanlığını Okul Müdürü Ömer Zeren'in yaptığı Elif Budak ile Gamze Hakkolu'nun Hazırladığı "Organik El Dokuması Şal Şapik Kumaşının Bölgemiz ve Ülkemiz Ekonomisine Kazandırılması", tarih dalında yine Danışmanlığını Okul Müdürü Ömer Zeren'in yaptığı Rozerin Bilen ile Züleyha Çiftçi'nin Hazırladığı "Kanal Cizre" projeleri Ankara'da 220 proje arasında yarışa katıldı. TUBİTAK'ın Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi'nde bu yıl 48'sini düzenlediği Yarışmaya Şırnak'ı temsilen iki iddialı proje ile katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Öğrencileri, yarışmadan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

Okul Müdürü Ömer Zeren, "Öğrencilerimizin hazırladığı bu iki proje Van ilinde yapılan finallerde bölge birincisi seçildi. Öğrencilerimiz bu projeleri çok itinalı ve yoğun bir araştırma yaparak hazırladılar ve ben öyle umuyorum ki bu projeler Van ilinde olduğu gibi Ankara'daki Türkiye Finallerinde birincilikle derecelendirilecektir. Bu projelerin araştırılmasında ve hazırlanmasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sayın Ahmet Adanur'a öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde

Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde

Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde

Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Sorunlar Konulu Seminer09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Borç Yapılandırmasında Süreyi Kaçıranlara Müjde09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Üniversite Öğrencileri Doğa Gezisi Yaptı09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman’dan ‘Eşit Mesafe’ Vurgusu09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Muhtar Dilmaç’tan Mahalle Sakinlerine Avantaj Card Hizmeti09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Yedikleri Mantardan Zehirlendiler09 Mayıs 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti