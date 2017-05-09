Cizreli Öğrencilerin Projeleri Türkiye Finallerinde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 48'incisini düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 48'incisini düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına iki proje ile katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Öğrencileri yarışamadan derece ile dönmek istiyor.

TUBİTAK'ın Ankara'da düzenlediği 48'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına, Coğrafya Dalında Danışmanlığını Okul Müdürü Ömer Zeren'in yaptığı Elif Budak ile Gamze Hakkolu'nun Hazırladığı "Organik El Dokuması Şal Şapik Kumaşının Bölgemiz ve Ülkemiz Ekonomisine Kazandırılması", tarih dalında yine Danışmanlığını Okul Müdürü Ömer Zeren'in yaptığı Rozerin Bilen ile Züleyha Çiftçi'nin Hazırladığı "Kanal Cizre" projeleri Ankara'da 220 proje arasında yarışa katıldı. TUBİTAK'ın Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi'nde bu yıl 48'sini düzenlediği Yarışmaya Şırnak'ı temsilen iki iddialı proje ile katılan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Öğrencileri, yarışmadan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

Okul Müdürü Ömer Zeren, "Öğrencilerimizin hazırladığı bu iki proje Van ilinde yapılan finallerde bölge birincisi seçildi. Öğrencilerimiz bu projeleri çok itinalı ve yoğun bir araştırma yaparak hazırladılar ve ben öyle umuyorum ki bu projeler Van ilinde olduğu gibi Ankara'daki Türkiye Finallerinde birincilikle derecelendirilecektir. Bu projelerin araştırılmasında ve hazırlanmasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sayın Ahmet Adanur'a öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.