Clk Uludağ Elektrik, "Yuvam Güvende" Kartını Tanıttı

CLK Uludağ Elektrik, "Yuvam Güvende" kartını Balıkesir'de tanıttı.

CLK Uludağ Elektrik, "Yuvam Güvende" kartını Balıkesir'de tanıttı.

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Balıkesir Bölge Yönetmeni Mahmut Akgöğ ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Bahar Erkan ile birlikte Grand Asya Otel'de basın toplantısı düzenledi. CLK Uludağ Elektrik olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde hizmet verdiklerini belirten Aytac, Bandırma ilçesinde ise 190 bin abone bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde serbest tüketim alt limiti yıllık 2400 kw/saat'e düşürüldü. Bu nedenle Bandırma bölgemizdeki 190 bin abonemizden 25 bini serbest tüketim tarifelerine uygunluk taşıyor. Bugüne kadar 12 bin abonemizle serbest tüketim sözleşmesi imzaladık" dedi.

CLK Uludağ Elektrik olarak yeni başlatılan "Yuvam Güvende" uygulamasından da bahseden CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yuvam Güvende kartı uygulamasında AIG Sigorta ile bir anlaşma imzaladıklarını, bu karta sahip olan abonelerin, yılda 3 kez ambulans hizmetleri , elektrik problemleri, kaza, cam kırılması, anahtar çilingir hizmetleri gibi konularda 150 dolar tutarında hizmeti ücretsiz alabileceklerini belirtti.

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 2017 yılını müşteri memnuniyet yılı ilan ettiklerini ve bu konuda müşterilerin en çok yakındıkları üç temel konuda yeni uygulamalara başladıklarını ifade ederek "Yatırımları ve kampanyaları ile sektöre adını öncü firma olarak yazdıran ve Limak Enerji'yle birlikte daha da güçlü hale gelen CLK Uludağ Elektrik, "Esnek Fatura" ile yeni bir uygulamaya daha imza attı. CLK Uludağ Elektrik, hayata geçirdiği Esnek Fatura uygulaması ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki müşterileri ile Türkiye genelinde 81 lira üzeri fatura ödeyen serbest tüketici müşterilerin yüzünü güldürecek." dedi. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla yeni projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, müşterilerden gelen önerilere çok önem verdiklerini ve titizlikle değerlendirdiklerini vurguladı.

Fatura son ödeme tarihleri ile ilgili memur, emekli gibi farklı kategorideki müşterilerden gelen talepleri gündeme aldıklarını belirten Aytac, "Fatura son ödeme tarihleri mevzuata göre sayacın okunduğu güne 10 gün ilave edilerek tespit edildiği için, memur, emekli veya diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihlerine denk gelemeyebiliyordu. "Esnek Fatura" uygulamamız ile tüm mesken müşterilerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebilecekler ve geç ödeme kaynaklı olarak yansıyan gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntıları yaşamayacaklar" dedi.

Genel Müdür Ali Erman Aytac, "Esnek Fatura" uygulamasıyla müşterilerinin fatura alt limitini de belirleyebileceklerini ifade etti. Aytac, "Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evleri olan müşterilerimize müjde vermiş oluyoruz. Çünkü belirli dönemlerde evlerinde bulunmadıklarında buzdolabı, derin dondurucu gibi beyaz eşyaların tüketimi nedeniyle düşük de olsa faturalar oluşuyor. Bunları takip ve ödeme zahmetine sebep oluyor. Yeni uygulamayla birlikte müşterilerimizin kendi belirleyecekleri tutara kadar fatura oluşmayacak ve dolayısıyla bu küçük faturalar sebebiyle oluşan sıkıntılar ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.

Müşterileri ödeme alışkanlıklarına göre gruplandırdıklarını ve elektrik faturasını düzenli ödeyen mesken müşterilerine ayrıcalık tanınacağını belirten Aytac, "Faturasını düzenli olarak ödeyen müşterilerimiz, unutma, otomatik ödeme talimatında yaşanan sıkıntı, hesapta para olmama gibi nedenlerle fatura ödemesini geciktirseler dahi elektriği kesilmeyecek ve dolayısıyla bu tüketicilerden kesme bağlama ücreti alınmayacak. Faturasının son ödeme tarihi geçtiğinde bu durum otomatik arama ve SMS ile hatırlatılacak. Müşterilerimiz, fatura ödemelerini düzenli olarak yapmaya devam ettiği müddetçe uygulamadan faydalanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

3 milyon abone yararlanabilecek

Yeniliklerden faydalanmak isteyen müşterilerin, www.clkuludag.com.tr internet adresimiz üzerinde bulunan online.clkuludag.com.tr online işlem merkezi, 444 6 646 telefon numaralı çağrı merkezi ve Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirten Aytac; uygulama ile ilgili tek gerekliliğin aboneliğin fiili kullanıcının üzerine olması olduğunu belirtti. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 10 Bölge Yönetmenliği, 70'i aşkın Müşteri İşlem Merkezi, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki acenteleri ve faaliyete geçecek Yetkili İşlem Merkezleri(YİM) ile hizmet veren CLK Uludağ Elektrik bu uygulamadan yaklaşık 3 milyon kişinin faydalanabileceğini vurguladı.