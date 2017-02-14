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Clk Uludağ Elektrik’ten Mirza’ya Ziyaret

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Clk Uludağ Elektrik’ten Mirza’ya Ziyaret
CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti.

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Bölge Yönetmeni Mahmut Akgöğ ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Bahar Erkan'ın gerçekleştirdiği ziyarette CLK Uludağ Elektrik'in bölgemizde yapmayı planladığı yatırımlar ve sektöre yönelik konular ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Başkan Mirza'ya İznik çinisi kahve fincanı takdim etti. Belediye Başkanı Dursun Mirza'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'a Bandırma'yı temsilen maket Bandırma vapuru hediye etti. Ziyarette Bandırmaspor Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Erhan Elmastaş da hazır bulundu.

Clk Uludağ Elektrik’ten Mirza’ya Ziyaret

Clk Uludağ Elektrik’ten Mirza’ya Ziyaret

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