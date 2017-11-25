  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Çoban Köpeği Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı

» »
Çoban Köpeği Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta kafesinde kafasını tel örgülere sıkıştıran kangal köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta kafesinde kafasını tel örgülere sıkıştıran kangal köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesinde besicilik yapan Mehmet Acar, çoban köpeğinin kafasının kafesindeki tel örgülere sıkıştığını fark etti. Köpeğinin kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayan Mehmet Acar ve eşi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yapılan ihbarı üzerine kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, çoban köpeğinin kafasının sıkıştığı tel örgüleri demir makasıyla kesti. Boğulmak üzereyken son anda kurtarılan çoban köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Vekili Çiçekli Gazetecilerle Buluştu25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Vali Demirtaş’tan Darbe Gecesi Albaya ’Kafana Sıkarım’ Çıkışı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Gazetecilerden Duyarlı Davranış25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Aydın Tabip Odası, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Kadın Barınma Evi’nde Kalan Kadınların El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi25 Kasım 2017 Cumartesi 16:08
  • Bakanlar Albayrak Ve Soylu’dan Eren Bülbül’ün Ailesine Ziyaret25 Kasım 2017 Cumartesi 16:03
  • Adıyaman Barosundan ‘Kadına Yönelik Şiddet’ Açıklaması25 Kasım 2017 Cumartesi 15:58
  • Kadınlar Meydanlardan Seslendi25 Kasım 2017 Cumartesi 15:58
  • Dr. Bahçacı: “Kendilerini Diş Hekimi Olarak Tanıtan Kişilerle Mücadele Ediyoruz”25 Kasım 2017 Cumartesi 15:58
  • Paris Cenaze Levazımatı Fuarı’nda Müslümanlar İçin Özel Tabut25 Kasım 2017 Cumartesi 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti