Çoban Köpeği Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kafesinde kafasını tel örgülere sıkıştıran kangal köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesinde besicilik yapan Mehmet Acar, çoban köpeğinin kafasının kafesindeki tel örgülere sıkıştığını fark etti. Köpeğinin kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayan Mehmet Acar ve eşi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yapılan ihbarı üzerine kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, çoban köpeğinin kafasının sıkıştığı tel örgüleri demir makasıyla kesti. Boğulmak üzereyken son anda kurtarılan çoban köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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