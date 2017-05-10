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Çobanlar Bursa’da Buluşacak

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Çobanlar Bursa’da Buluşacak
Türkiye genelindeki çobanlar Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek etkinlikle bir araya gelecek.

Türkiye genelindeki çobanlar Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek etkinlikle bir araya gelecek.

2017 geleneksel Türkiye çobanları küçükbaş hayvan ve ekipmanları tanıtım faaliyetleri Karacabey'de yapılacak. 3 gün serecek etkinlikte yerli ve yabancı küçükbaş koyunların tanıtımı yapılacak. Organizasyon sorumlusu Kemal Çığırdan, "Karacabey ilçesinde 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek küçükbaş hayvan ve ekipmanları tanıtım faaliyetinde Türkiye'deki çobanlar bir araya gelecek. Çobanlığın felsefesini anlamayan insan başkalarını yönetemez. Ülkemizde ilk defa ırklar arasında çeşitli yarışmalar yapılacak. Bu yarışlara France, Merinos, Romanov, Sakız ırkları katılacak. Sürünün vazgeçilmez unsurları çoban köpekleri yer alacak. Bu yarışmalarda Uludağ Üniversitesi ve Yerli Irklar Federasyonundan bir ekip hakem olarak görev alacaklar" dedi.

Çobanlar Bursa’da Buluşacak

Çobanlar Bursa’da Buluşacak

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