  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Çobanların Koyun Kavgası Ölümle Bitti

» »
Çobanların Koyun Kavgası Ölümle Bitti
GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te 14 yaşındaki çoban, koyun meselesi yüzünden tartıştığı diğer çobanı tüfekle vurarak öldürdü.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te 14 yaşındaki çoban, koyun meselesi yüzünden tartıştığı diğer çobanı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi Garfa Deresi çevresinde kendi arazilerinde koyunlarını otlatan 2 çoban arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, daha önce de bir kaç kez aynı konudan tartışan çobanlardan 14 yaşındaki A.F., koyunları kendi arazilerine giren 26 yaşındaki Cengiz Kaplan'ı uyararak, koyunlarını çekmesini istedi. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine ise Cengiz Kaplan, A.F.'yi darp etmeye başladı. Cengiz Kaplan'ın elinden kurtulan A.F. eşeğinin yanına koşarak, heybede bulunan tüfeği çıkardı. Tüfek ile kendisini darp ettiğini iddia ettiği Cengiz Kaplan'a ateş ederek yaraladığı ileri sürülen A.F., olaydan sonra korkarak evine kaçtı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen Halil Kaplan, ağır yaralı olarak bulduğu ağabeyini kendi aracına bindirerek, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cengiz Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, yaptıkları incelemede olayın şüphelisi A.F.'yi evinde yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parkta Boğazına İp Dolanan Minik Mert Gözyaşları İçinde Toprağa Verildi26 Kasım 2017 Pazar 14:33
  • Baltalı, Çekiçli Kavgada Suriyeli Çocuk Yaralandı26 Kasım 2017 Pazar 14:33
  • Suriye’de Hava Saldırısı: 19 Ölü26 Kasım 2017 Pazar 14:23
  • Mermer İşçisinin Feci Ölümü26 Kasım 2017 Pazar 14:18
  • Akdeniz’de Deprem26 Kasım 2017 Pazar 14:03
  • Hafif Ticari Araçla Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 14:03
  • Şırnak’ta Terör Operasyonlarında 16 Gözaltı26 Kasım 2017 Pazar 14:03
  • Esenyurt’ta Asansör Boşluğuna Düşen Bebek Son Yolculuğuna Uğurlandı26 Kasım 2017 Pazar 14:03
  • Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 14:03
  • İzninin Son Gününde Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti26 Kasım 2017 Pazar 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti